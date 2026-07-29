Silvaco partners with Nvidia to advance physics-based digital twins
Together, Silvaco’s physics-based simulation portfolio and Nvidia accelerated computing and AI will help customers design, simulate and optimize increasingly complex semiconductor technologies.
Silvaco, a California-based provider of TCAD, EDA software and semiconductor IP solutions, and Nvidia have announced a collaboration to advance next-generation digital twins for semiconductor design and manufacturing using Nvidia accelerated computing and AI.
Silvaco is combining physics-based modeling expertise with Nvidia’s accelerated computing, CUDA-X libraries, PhysicsNeMo, Omniverse libraries, and Nemotron open models to help customers build, train, and deploy high-fidelity digital twins capable of predicting, optimizing, and validating complex semiconductor systems with unprecedented speed and accuracy, Silvaco said.
Together, Silvaco’s physics-based simulation portfolio and Nvidia accelerated computing and AI will help customers design, simulate and optimize increasingly complex semiconductor technologies, Silvaco said.
“By combining Silvaco’s deep expertise in semiconductor and multiphysics digital twins with Nvidia’s industry-leading computing and AI platforms, we can help customers model increasingly complex systems with greater speed, fidelity, and confidence,” said Walden C. Rhines, President and Chief Executive Officer of Silvaco. “Together, we are positioning the industry for a future where AI-powered digital twins can fundamentally transform how semiconductor technologies are designed, validated, and optimized.”
“Digital twins are becoming essential tools for engineering and manufacturing innovation,” said Da Yang, senior director of product, semiconductor and EDA at Nvidia. “By using Nvidia AI, open models, libraries and accelerated computing, Silvaco is connecting high-fidelity simulation, helping customers move faster from modeling to insight across semiconductor design and manufacturing.”