Apple iPad Mini 4 revealed to be a small iPad Air 2

The Appleverse is chock-full of new and refreshed gizmos. First item of the fall Apple offerings on our teardown table—the iPad Mini 4.



-----



iPad Mini 4 Teardown highlights:

iPad Mini 4 hardware:

Apple A8 APL1011 SoC, with SK Hynix H9CKNNN8KTBUSR 2 GB LPDDR3 SDRAM

SK Hynix H2JTDG8UD1BMR 16 GB NAND flash

NXP Semiconductors 65V10 NFC controller

NXP Semiconductors LPC18B1UK (Apple M8 motion co-processor)

Apple 338S1213 audio codec

Universal Scientific Industrial 339200045 Wi-Fi module

Broadcom BCM5976 touchscreen controller

Texas Instruments 343S0583 touchscreen controller