© ifixit

Happy fallidays! 'Tis the season of the teardown and we just got our mitts on Apple’s refreshed 21.5” iMac.



iMac 21.5" teardown highlights:

iMac 21.5" cheeps and things:

Intel SR26C Core i5-5250U Processor with Intel HD Graphics 6000

Samsung K4E6E304EE-EGCF 16 Gb LPDDR3 1867 MHz SDRAM (4 chips for a total of 8 GB)

Broadcom BCM5776 Gigabit Ethernet Controller

Texas Instruments LM4FS1EH SMC Controller

Adesto AT45DB021E 2 Mb SPI Serial Flash Memory

Intel DSL5520 Thunderbolt 2 Controller

Cirrus Logic 4208-CRZ Audio Controller

Macronix MX25L6473E 64 Mb Serial Multi I/O Flash Memory

Vimicro VC0359 Camera Processor

Texas Instruments BUF16821 Programmable Gamma-Voltage Generator

Richtek RT8250 Synchronous Step-Down Converter

ST Microelectronics 404RP K516

Winbond W25X20CL 2 Mb Serial NOR Flash Memory

Parade DP627HDE DisplayPort LCD timing controller

Texas Instruments TPS54231 Step-Down Converter

Texas Instruments TPS65161 Bias Power Supply for TFT LCD Panels