Apple TV and Remote Teardown Twofer

© ifixit

Today we present you with a teardown treat—a back-to-back, device double feature!



-----



Apple TV 4th Gen teardown highlights:

Apple TV hardware:

Apple A8 APL1011 SoC, with SK Hynix H9CKNNNBKTBRWR-NTH 2 GB LPDDR3 SDRAM

SK Hynix H2JTEG8VD1BMR 32 GB NAND flash

Universal Scientific Industrial 339S00045 Wi-Fi module

SMSC LAN9730 USB 2.0 to 10/100 ethernet controller

Apple 338S00057

Texas Instruments PA61

Fairchild Semiconductor DF25AU

NXP 1112

Siri Remote hardware:

ST Microelectronics STM32L151QD ultra-low-power ARM Cortex-M3 MCU

Broadcom BCM5976C1KUB6G touch screen controller

CSR (Qualcomm) CSR1010 Bluetooth radio

Texas Instruments TMS320C55 ultra-low-power digital signal processor

ST Microelectronics AS5C Y523

Texas Instruments TI49C37GI and TI55CHL6I