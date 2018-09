Teardown x 2: Chromecast 2015 & Audio

© ifixit

The streaming device war rages on. It’s been 2 years since Google cast its name into the ring, offering up their original streaming device—the Chromecast.



Chomecast 2015 and Chromecast Audio teardown highlights:

Chomecast 2015 hardware:

Marvell Avastar 88W8887 VHT WLAN, Bluetooth, NFC and FM Receiver

Samsung K4B4G1646D-BY 4 Gb DDR3L SDRAM

Marvell Armada 88DE3006 1500 Mini Plus dual-core ARM Cortex-A7 media processor

Toshiba TC58NVG1S3H 2 Gb NAND Flash Memory

Chromecast Audio hardware:

Marvell Avastar 88W8887 VHT WLAN, Bluetooth, NFC and FM Receiver

Nanya NT5CC128M16IP-DI/EKDDR3L 2Gb SDRAM

AKM AK4430 192kHz 24-Bit Stereo DAC

Marvell Armada 88DE3006 1500 Mini Plus dual-core ARM Cortex-A7 media processor

Toshiba TC58NVG1S3H 2 Gb NAND Flash Memory