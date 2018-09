Low-cost LED driver module 0.5 A / 33 VDC with >90% efficiency for general use

© janaka dharmasena dreamstime.com_technical

This article describes simple constant current driver module with fast PWM input that can be used for driving middle and high power LEDs.

Fig. 1. LED driver schematic

Fig. 2. Current and voltage waveform at switching node (GND oscilloscope connected to V cc )

Fig. 3. LED Driver module connection diagram

Specification:

Topology: Buck

Buck Regulation: Hysteretic

Hysteretic Input voltage: 8-33 V DC

8-33 V Output current: 100-500 mA

100-500 mA Switching frequency: 1 MHz max

1 MHz max Current ratio: 0.13 Ω / 1 A

0.13 Ω / 1 A Dimensions: 16 x 16 x 5.5 mm (0.63 x 0.63 x 0.22 in)

16 x 16 x 5.5 mm (0.63 x 0.63 x 0.22 in) Weight: 1.6 g

1.6 g Thermal shutdown

Over Current protection

Dimming: PWM up to 20 kHz

Short description

Practical realization

Fig. 4. LED driver characteristics measured at different conditions.

BOM

IO1 - TS19376CY5 Taiwan semi

C1 - 4u7/50V (X7R, SMD 1210)

C2 - 1uF/50V (X7R, SMD1206)

D1 - SS16, Taiwan semi

L1 - 100 µH, 800 mA, 433 m Ω 74404064101 Würth

R1 - 0.39 Ω (SMD 0805)

PCB FuturoLighting 376, Rev.O

Conclusion

