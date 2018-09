First Look at the Force Touch Track Pad

© ifixit

MacBook Pro 13" Retina Force Touch trackpad: Not what you expect.

Teardown Highlights:

Chips:

Intel SR26K Dual-Core i5-5257U processor with Intel Iris Graphics 6100

SK Hynix H9CCNNNBLTALAR LPDDR-SDRAM

Cirrus 4208-CRZ HD audio codec

Intel DSL5520 Thunderbolt 2 controller

Texas Instruments TI 58872D

Fairchild Semiconductor DE46SY

SK Hynix H5TC4G63AFR 4 Gb (512 MB) DDR3 SDRAM

Texas Instruments/Stellaris LM4FS1EH SMC controller

Broadcom BCM15700A2

Texas Instruments HD3SS213 DisplayPort differential switch

Samsung S4LN058A01 PCIe 3.0 x4 AHCI flash controller

Samsung K4E4E324ED 512 MB LPDDR3 DRAM

Samsung K9LDGY8S1D-XCK0 16 GB flash storage

Parade Technology PS8401A HDMI jitter cleaning repeater

Genesys Logic GL3219 SDXC card reader controller

NXP Semiconductors PCA9501 8-bit I/O expander