Galaxy S6 Teardown

The Samsung Galaxy S6 is clearly the next-gen evolution of the S5—streamlined and more in-keeping with the current smartphone trends.

Teardown Highlights:

A Whole Galaxy of Chips:

Samsung Exynos 7420 Octa-core Processor - 64-bit, 2.1 GHz Quad + 1.5 GHz Quad

Samsung K3RG3G30MM-DGCH 3 GB LPDDR4 RAM

Samsung KLUBG4G1BD 32GB NAND Flash

Skyworks 78041 Hybrid Multimode Multiband (MMMB) Front-End Module (FEM)

Avago AFEM-9020 PAM

Broadcom BCM4773 GNSS Location Hub

Samsung C2N8AF (possibly image processor)

Avago A7007

Wolfson Microelectronics WM1840 Audio Codec

Samsung S2MPS15

Samsung Shannon 928 RF Transceiver

Maxim MAX77843 Companion PMIC

Maxim MAX98505 Class DG Audio Amplifier

Samsung Shannon 600B5D

STMicro FT6BH touchscreen controller