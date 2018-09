What's inside the Samsung Galaxy S6 Edge

© ifixit

The latest installment in Samsung’s Galaxy series, the S6 Edge, flaunts a curvy figure and slim body that’s sure to bring all the boys to the yard. But it’s like Mama always said: Beauty is more than just skin-deep.

Teardown highlights:

S6 Edge's hardware:

Samsung Exynos 7420 Octa-core Processor - 64-bit, 2.1 GHz Quad + 1.5 GHz Quad

Samsung K3RG3G30MM-DGCH 3 GB LPDDR4 SDRAM

Samsung KLUBG4G1BD 32 GB NAND Flash

Skyworks 78041 Hybrid Multimode Multiband (MMMB) Front-End Module (FEM)

Avago AFEM-9020 PAM

Wolfson Microelectronics WM1840 Audio Codec

Maxim MAX98505 Class DG Audio Amplifier

Samsung N5DDPS3 - Similar to the N5DDPS2 spotted in the Galaxy S6

InvenSense MP65M 6-Axis Accel + Gyro

Samsung C2N89U

Samsung Shannon 928 RF Transceiver

Broadcom BCM4773 GNSS Location Hub

Maxim MAX77843 Companion PMIC