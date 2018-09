iPad Mini 3 gets a new paint job

© ifixit

Technology marches onward. Apple is refreshing huge swaths of its product line, with faster processors, more RAM, better cameras, and sleeker enclosures.

Teardown Highlights:

Differences between Mini 2 and Mini 3:

The iPad Mini 3 now supports Touch ID, to be used in conjunction with  Pay.

Larger storage capacity options.

Gold. So much gold. Gold everywhere.

Chips and Dips:

Apple A7 APL0698 SoC

SK Hynix H9CKNNN8KTARKR 1 GB LPDDR3 DRAM

SK Hynix H2JTDG8UD1BMR 16 GB NAND Flash

Universal Scientific Industrial 339S0213 Wi-Fi Module

Apple 343S00004-A1

NXP Semiconductors 65V10 NFC Controller

NXP Semiconductors LPC18A1 (Apple M7 Motion Co-Processor)

Apple (Cirrus Logic) 338S1213 Audio Codec

Apple 338S1199

Fairchild Semiconductor FDMC6676BZ and FDCM6683 MOSFETs

NXP 1610A1 Display Interface IC