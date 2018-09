See what's inside the new Samsung iPhone

© ifixit

Looking to refine the plastic-bodied Galaxy S5 and better combat the iPhone, Samsung presents to the world the sleek new Galaxy Alpha.

Teardown Highlights:

Wild Pack of ICs:

Samsung Exynos 5430 SoC (labeled as KMR2W0009M)

Intel PMB9933 P10 DS XG726G H1429 F429A549

Maxim Integrated MAX77804K (System PSoC)

Broadcom BCM4753IA1

Wolfson Microelectronics WM5110E Low Power Audio System

RF Micro Devices RF8095 F14N6GS

Skyworks 7851 0268

Intel PMB5747

Samsung S2MPS13 Power Management IC

SWKT GRG78 Antenna Switch Module

0055 1407 7899 (likely Cypress CapSense capacitive touch-sensing controller, like the S5)

STMicroelectronics Touchscreen Controller