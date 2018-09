Surface Pro 3 Teardown

© iFixit

If thin is in, then thinner must be...inner. Microsoft made serious strides, taking their Surface Pro series closer to the laptop frontier than ever before, while still keeping up with the tablet game.

Teardown highlights:

CHiPs action:

1.9 GHz dual core Core i5-4300U with Intel HD Graphics 4400

Samsung K4E8E304ED-EGCE 8 Gb (1 GB) LPDDR3 RAM (total of 4 * 1 GB = 4 GB)

Marvell 88W8897 WLAN + BT4.0 + NFC Combo Chip

Winbond 25X20CL1G 2M-Bit Serial Flash Memory

Winbond 25Q128FVPQ 128M-Bit Serial Flash Memory

Infineon SLB 9665 TT2.0 Security Cryptocontroller for Trusted Platform Modules

NXP CBTL06GP213 Six-Channel Multiplexer

Atmel UC256L3U 256KB Flash, 32-bit AVR Microcontroller

Winbond 25X40CL1G 4M-bit Serial Flash

Realtek ALC3264 Audio Codec

SK Hynix H27QEGDVEBLR 32 GB NAND Flash (four ICs for 128 GB total)

SK Hynix H5PS2G63JMR 32 MB DDR2 SDRAM

Link A Media LM87800AA SSD Controller

N-trig DS-P4196 Touch Controller