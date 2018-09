Sony PlayStation 4 Teardown

© iFixit

Straight from the chilly streets of Ottawa, Canada to you! We teamed up with our pals at Chipworks to get our hands on (and in) the all-new Sony PlayStation 4.

Highlights:

Chipchaps:

SCEI CXD90026G SoC (includes AMD "Jaguar" CPU Cores and Radeon GPU)

Samsung K4G41325FC-HC03 512 MB GDDR5 RAM (total of 16 x 512 MB = 8 GB)

SCEI CXD90025G Secondary/Low Power Processor for Network Tasks

Samsung K4B2G1646E-BCK0 2Gb DDR3 SDRAM

Macronix MX25L25635FMI 256Mb Serial Flash Memory

Marvell Wireless Avastar 88W8797 7 Integrated 2x2 WLAN/Bluetooth/FM Single-Chip SoC

Panasonic MN86471A HDMI Communication LSI

Marvell 88EC060-NN82 Ethernet Controller

SCEI 1327KM44S

Genesys Logic GL3520 USB 3.0 Hub Controller

Samsung K4G41325FC-HC03 4 Gb (512 MB) GDDR5 RAM

International Rectifier 35858 N326P IC2X

Macronix 25L1006E CMOS Serial Flash Memory

Renesas SCEI RJ832841FP1

Microchip Technology 312 3536A

