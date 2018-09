© maksim-pasko-dreamstime.com

Apple lists suppliers for first time

Apple published a list of its suppliers for the first time on Friday.

The list of companies was provided as an addendum to Apple's sixth annual "supplier responsibility" report and includes the names of 156 companies Apple said represent 97 percent of its supply chain.



This list of companies is below:



AAC Technologies Holdings Inc.

AcBel Polytech Inc.

Acument Global Technologies

Advanced Micro Devices, Inc.

AG Microchip Technology Inc.

Amperex Technology Ltd.

Amphenol Corporation

Analog Devices, Inc.

Anjie Insulating Material Co., Ltd.

Asahi Kasei Corporation

AU Optronics Corporation

Austria Technologie & Systemtechnik AG

austriamicrosystems

Avago Technologies Ltd.

Brady Corporation

Brilliant International Group Ltd.

Broadcom Corporation

Broadway Industrial Group Ltd.

ByD Company Ltd.

Career Technology (MFG.) Co., Ltd.

Catcher Technology Co., Ltd.

Cheng Loong Corporation

Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd. (Foxlink)

Chimei Innolux Corporation

Coilcraft, Inc.

Compeq Manufacturing Co., Ltd.

Cosmosupplylab Ltd.

CymMetrik (Shenzhen) Printing Co.

Cyntec Co., Ltd.

Cypress Semiconductor Corporation

Daishinku Corporation (KDS)

Darfon Electronics Corporation

Delta Electronics Inc.

Diodes Inc.

Dynapack International Technology

Elpida Memory, Inc.

Emerson Electric Co.

ES Power Co., Ltd.

Fairchild Semiconductor International

Fastening Technology Pte Ltd.

FLEXium Interconnect, Inc.

Flextronics International Ltd.

Fortune Grand Enterprise Co., Ltd.

Foster Electric Co., Ltd.

Fuji Crystal Manufactory Ltd.

Fujikura Ltd.

Grand Upright Technology Ltd.

Gruppo Dani S.p.A.

Gruppo Peretti

Hama Naka Shoukin Industry Co., Ltd.

Hanson Metal Factory Ltd.

Heptagon Advanced Micro-Optics Pte Ltd.

Hi-P International Ltd.

Hitachi-LG Data Storage

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Foxconn)

Hynix Semiconductor Inc.

Ibiden Co., Ltd.

Infineon Technologies

Intel Corporation

Interflex Co., Ltd.

International Rectifier Corporation

Intersil Corporation

Inventec Appliances Corporation

Jabil Circuit, Inc.

Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.

Jin Li Mould Manufacturing Pte Ltd.

Kaily Packaging Pte Ltd.

Kenseisha Sdn. Bhd.

Knowles Electronics

Kunshan Changyun Electronic Industry

Laird Technologies

Lateral Solutions Pte Ltd.

Lens One Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

LG Chem, Ltd.

LG Display Co., Ltd.

LG Innotek Co., Ltd.

Linear Technology Corporation

Lite-On Technology Corporation

Longwell Company

LSI Corporation

Luen Fung Commercial Holdings Ltd.

lZeniya Aluminum Engineering, Ltd.

Macronix International Co., Ltd.

Marian, Inc.

Marvell Technology Group Ltd.

Maxim Integrated Products, Inc.

Meiko Electronics Co., Ltd.

Micron Technology, Inc.

Mitsumi Electric Co., Ltd.

Molex Inc. ROHM Co., Ltd.

Multek Corporation

Multi-Fineline Electronix, Inc.

Murata Manufacturing Co., Ltd.

Nan ya Printed Circuit Board Corporation

NEC Corporation

Nippon Mektron, Ltd.

Nishoku Technology Inc.

NVIDIA Corporation

NXP Semiconductor N.V.

ON Semiconductor Corporation

Optrex Corporation

Oriental Printed Circuits Ltd.

Panasonic Corporation

PCH International

Pegatron Corporation

Pioneer Material Precision Tech

Prent Corporation

Primax Electronics Ltd.

Qualcomm Incorporated

Quanta Computer Inc.

Renesas Electronics Corporation

Ri-Teng Computer Accessory Co., Ltd.

Rubycon Corporation

Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co., Ltd.

SanDisk Corporation

SANYO Electric Co., Ltd.

SDI Corporation

Seagate Technologies

Seiko Epson Corporation

Seiko Group

Sharp Corporation

Shimano Inc.

Shin Zu Shing Co., Ltd.

Silego Technology Inc.

Simplo Technology Co., Ltd.

Skyworks Solutions Inc.

Sony Corporation

Standard Microsystems Corporation

STMicroelectronics

Sumida Corporation

Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Sunrex Technology Corporation

Suzhou Panel Electronic Co., Ltd.

Taiyi Precision Tech Corporation

Taiyo Yuden Co., Ltd.

TDK Corporation

Texas Instruments Inc.

Tianjin Lishen Battery Joint-Stock Co., Ltd.

Toshiba Corporation

Toshiba Mobile Display Co., Ltd.

Toyo Rikagaku Kenkyusho Co., Ltd.

TPK Holding Co., Ltd.

Tripod Technology Corporation

TriQuint Semiconductor

Triumph Lead Electronic Tech Co.

TXC Corporation

Unimicron Corporation

Unisteel Technology Ltd.

Universal Scientific Industrial Co., Ltd.

Vishay Intertechnology

Volex plc

Western Digital Corporation

Wintek Corporation

Yageo Corporation