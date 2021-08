© head off dreamstime.com

China OEM Electronics Assembly Value, 2020–2025 - Assembly Value (USD millions)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 CAGR Total China Market 346,255.8 361,432.9 378,037.6 394,004.9 409,105.9 423,302.3 4.1% OEM Assembly Value 201,066.5 208,506.0 217,263.3 225,737.6 233,512.9 240,460.7 3.6% Percent of Total Market (%) 58.1% 57.7% 57.5% 57.3% 57.1% 56.8%

Leading China OEM Suppliers, 2020

Company Headquarters China Rev. ($M) Market Share (%) Huawei Investment & Holding Co., Ltd. Shenzhen, Guangdong, China 84,718.0 16.5% China Aerospace Science and Technology Corp. (CASC) Beijing, China 34,328.9 6.7% China Electronics Technology Group Corp. (CETC) Beijing, China 32,679.3 6.4% Samsung Electronics Co., Ltd. Suwan, South Korea 32,024.3 6.3% Midea Group Co., Ltd. Foshan, Guangdong, China 23,174.3 4.5% Haier Smart Home Co., Ltd. Qingdao, Shandong, China 15,596.0 3.0% Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai Zhuhai, Guangdong, China 14,816.8 2.9% Robert Bosch GmbH Gerlingen, Germany 12,402.3 2.4% Lenovo Group Limited Hong Kong, China 10,858.0 2.1% ZTE Corporation Shenzhen, Guangdong, China 9,856.5 1.9% Others 241,573.9 47.2% Total 512,028.4 100.0%