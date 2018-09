© ifixit

Earlier in the day, we escaped the Apple Store hoosegow with nary a scratch, but with two phones in hand—the iPhone 6 and the iPhone 6 Plus.

Teardown highlights:

A whole load of chip ID, thanks to our buddies at Chipworks:

Apple A8 APL1011 SoC + Elpida 1 GB LPDDR3 RAM (as denoted by the markings EDF8164A3PM-GD-F)

Qualcomm MDM9625M LTE Modem

Skyworks 77802-23 Low Band LTE PAD

Avago A8020 High Band PAD

Avago A8010 Ultra High Band PA + FBARs

TriQuint TQF6410 3G EDGE power amplifier module

InvenSense MP67B 6-axis gyroscope and accelerometer combo

Qualcomm QFE1000 Envelope Tracking IC

RF Micro Devices RF5159 Antenna Switch Module

SkyWorks 77356-8 Mid Band PAD

SK Hynix H2JTDG8UD1BMS 128 Gb (16 GB) NAND Flash

Murata 339S0228 Wi-Fi Module

Apple/Dialog 338S1251-AZ Power Management IC

Broadcom BCM5976 Touchscreen Controller

NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 Microcontrollers (a.k.a. the M8 motion coprocessor)

NXP 65V10 NFC module (likely contains an NXP PN544 NFC controller inside)

Qualcomm WTR1625L RF Transceiver

Qualcomm WFR1620 receive-only companion chip

Qualcomm PM8019 power management IC

Texas Instruments 343S0694 touch transmitter

AMS AS3923 boosted NFC tag front end

Cirrus Logic 338S1201 audio codec